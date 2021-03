Ultime Notizie Roma del 23-03-2021 ore 13:10 (Di martedì 23 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio occupa la lentezza nel piano vaccini ma in vertici con draghi e curcumina rifugio lo rassicura entro 24 ore saranno distribuite alle regioni un milione di dog-sitter e alla fine del primo trimestre saranno 14 milioni spinge per un maggior coordinamento tra le regioni nella somministrazione nelle prossime ore entrerà nel vivo della strategia da mettere sul tavolo di Bruxelles in sintonia con Merkel Macron anche con lo spagnolo Sanchez senti ieri l’obiettivo e creare un asse che incassi la commissione sia nella pretesa di rispetto dei contratti con le aziende farmaceutiche sia nella produzione di ieri ieri 13846 positivi 386 caso di positività al 8:01 % astrazeneca potrebbe avere incluso dati obsoleti nel informativa inviata alle autorità americane sulle sperimentazioni ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 marzo 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio occupa la lentezza nel piano vaccini ma in vertici con draghi e curcumina rifugio lo rassicura entro 24 ore saranno distribuite alle regioni un milione di dog-sitter e alla fine del primo trimestre saranno 14 milioni spinge per un maggior coordinamento tra le regioni nella somministrazione nelle prossime ore entrerà nel vivo della strategia da mettere sul tavolo di Bruxelles in sintonia con Merkel Macron anche con lo spagnolo Sanchez senti ieri l’obiettivo e creare un asse che incassi la commissione sia nella pretesa di rispetto dei contratti con le aziende farmaceutiche sia nella produzione di ieri ieri 13846 positivi 386 caso di positività al 8:01 % astrazeneca potrebbe avere incluso dati obsoleti nel informativa inviata alle autorità americane sulle sperimentazioni ...

