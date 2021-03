Sparatoria al King Soopers di Boulder | il bilancio è di 10 morti | incluso l’agente Eric Talley

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 23 marzo 2021) Stati Uniti sotto choc per la strage al supermercatodi, Colorado. Un uomo ha aperto il fuoco con fucile semiautomatico. Drammatico il: dieci, 51 anni, in servizio dal 2010, il primo della polizia ad arrivare sul posto. Il presunto killer è stato fermato ed è ora sotto la custodia delle forze dell’ordine. Lache va ad allungare la scia di sangue del Colorado, salito alle cronache nel corso degli anni per le stragi del liceo di Columbine e del cinema di Aurora durante la prima del film Joker. La polizia diparla di un “incubo” ma rassicura che “la comunità può stare tranquilla: non ci sono più ...