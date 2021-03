“Siete pronti? È una bomba!”. Giulia Salemi non riusciva più a tenerselo per sé e lo annuncia così (Di martedì 23 marzo 2021) Giulia Salemi è reduce da una bellissima esperienza al ‘Grande Fratello Vip’. Anche se non è riuscita nell’intento di arrivare fino in fondo e di provare a vincere il reality show, ha avuto però l’opportunità di conoscere Pierpaolo Pretelli, diventato il suo fidanzato. Per la seconda volta dunque ha trovato l’amore dentro le mura della Casa più spiata d’Italia, dopo essersi legata a Francesco Monte in un’altra edizione. Stavolta però spera che non ci sia lo stesso finale e che il legame possa durare. Sui social network lei è molto attiva, non a caso è ormai una nota influencer che ha un seguito molto importante. I follower infatti non aspettano altro che sue comunicazioni su Instagram e proprio alcune ore fa è arrivato un annuncio sensazionale dell’italo-persiana, la quale ha manifestato tutta la sua gioia. Quando ha saputo la notizia, si è subito ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 marzo 2021)è reduce da una bellissima esperienza al ‘Grande Fratello Vip’. Anche se non è riuscita nell’intento di arrivare fino in fondo e di provare a vincere il reality show, ha avuto però l’opportunità di conoscere Pierpaolo Pretelli, diventato il suo fidanzato. Per la seconda volta dunque ha trovato l’amore dentro le mura della Casa più spiata d’Italia, dopo essersi legata a Francesco Monte in un’altra edizione. Stavolta però spera che non ci sia lo stesso finale e che il legame possa durare. Sui social network lei è molto attiva, non a caso è ormai una nota influencer che ha un seguito molto importante. I follower infatti non aspettano altro che sue comunicazioni su Instagram e proprio alcune ore fa è arrivato un annuncio sensazionale dell’italo-persiana, la quale ha manifestato tutta la sua gioia. Quando ha saputo la notizia, si è subito ...

