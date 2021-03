Perché monitorare la misura delle alghe coi satelliti è importante (Di martedì 23 marzo 2021) Tenere sott’occhio i livelli di fioritura e diffusione delle alghe nelle acque dei bacini acquatici, non solo marini ma anche interni come laghi e fiumi, funge da cartina tornasole dell’inquinamento, il riscaldamento globale e, in generale, dello stato di salute di quell’habitat. Una strategia adottata dagli scienziati è quella dell’osservazione satellitare, in particolare grazie alle sonde Landsat, che consentono il monitoraggio del nostro pianeta dal 1972, grazie al lavoro della Nasa in collaborazione con l’Us Geological Survey (Usgs). In questo video, appena diffuso dal centro Goddard dell’Agenzia spaziale americana, il team di scienziati che se ne occupa ci racconta com’è possibile passare dalle immagini alle grandi moli di dati che descrivono il fenomeno. (Credit video: Nasa Goddard) Wired. Leggi su wired (Di martedì 23 marzo 2021) Tenere sott’occhio i livelli di fioritura e diffusionenelle acque dei bacini acquatici, non solo marini ma anche interni come laghi e fiumi, funge da cartina tornasole dell’inquinamento, il riscaldamento globale e, in generale, dello stato di salute di quell’habitat. Una strategia adottata dagli scienziati è quella dell’osservazione satellitare, in particolare grazie alle sonde Landsat, che consentono il monitoraggio del nostro pianeta dal 1972, grazie al lavoro della Nasa in collaborazione con l’Us Geological Survey (Usgs). In questo video, appena diffuso dal centro Goddard dell’Agenzia spaziale americana, il team di scienziati che se ne occupa ci racconta com’è possibile passare dalle immagini alle grandi moli di dati che descrivono il fenomeno. (Credit video: Nasa Goddard) Wired.

Advertising

Elisheba : @associali @sunrisesrose @RobiVil @andcapocci @lucadf @rbanzi @eugeniosantoro @camialderighi @RebeccaDeFiore… - hwjmelody : Il gf è finito e non la potete più monitorare h24, né lei né nessun altro... Fatevene una ragione perché davvero st… - latteaigomiti : @theglassisblue -Perchè ho una testa pensante e so quali sono i limiti da non superare per non mancare di rispetto… - moonbeky : Perché metti le foto del tuo culo su Twitter? — Ma che cazzo di domanda è? Perché mi piace ? Perché voglio monitora… - _briseide : @ChiaraC315 @Anna50732053 Ah perché ci sono i profughi veri e quelli falsi?! L'aereo è usato solo in caso di estre… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché monitorare Microsoft starebbe per acquistare Discord per una cifra monstre Insomma, ogni giorno bisogna monitorare costantemente la situazione perché potrebbero davvero capitare delle notizie a dir poco sensazionali. Quella di oggi è soltanto una delle tante ma che se fosse ...

Delfini a Venezia, il racconto: "Così li abbiamo salvati" "La cosa innovativa - spiegano al Cert - è monitorare anche il contrario. Lo stiamo facendo. L'anno ... L'operazione di allontanamento è stata ostacolata proprio da questo, "perché ogni volta che ...

Il rallentamento della Corrente del Golfo non ha precedenti nel 20 ° secolo. Avremo inverni più freddi Corriere della Sera Insomma, ogni giorno bisognacostantemente la situazionepotrebbero davvero capitare delle notizie a dir poco sensazionali. Quella di oggi è soltanto una delle tante ma che se fosse ..."La cosa innovativa - spiegano al Cert - èanche il contrario. Lo stiamo facendo. L'anno ... L'operazione di allontanamento è stata ostacolata proprio da questo, "ogni volta che ...