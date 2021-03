Pd: senatori Base Riformista a Letta, 'parità di genere non sia punizione politica' (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Sfilza di interventi di diversi senatori di Base Riformista a difesa di Andrea Marcucci. A quanto si riferisce, i senatori hanno chiesto al segretario Enrico Letta di spiegare bene "il perché della scelta di genere perché altrimenti sembra essere una punizione politica" nei confronti di Marcucci e della sua area politica. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Sfilza di interventi di diversidia difesa di Andrea Marcucci. A quanto si riferisce, ihanno chiesto al segretario Enricodi spiegare bene "il perché della scelta diperché altrimenti sembra essere una" nei confronti di Marcucci e della sua area

