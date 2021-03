Nuovi algoritmi del Cnr per studiare la diffusione delle varianti Covid (Di martedì 23 marzo 2021) AGI - Nella lotta al virus SARS-CoV-2, un fattore chiave consiste nell'identificare tempestivamente le varianti del virus: quando una persona è colpita dal Covid-19 viene, infatti, contagiata da un numero elevato di particelle virali che presentano piccole differenze nella propria sequenza genomica - le varianti - che influenzano la capacità del virus SARS-CoV-2 di adattarsi e diffondersi. Identificare quante e quali varianti sono effettivamente presenti in ogni persona affetta da Covid-19 è possibile grazie ad esperimenti di sequenziamento, ma come fare a predire su larga scala come le varianti si generano e si diffondono nella popolazione? La risposta in due algoritmi sviluppati da un team italiano coordinato da Alex Graudenzi dell'Istituto di bioimmagini e ... Leggi su agi (Di martedì 23 marzo 2021) AGI - Nella lotta al virus SARS-CoV-2, un fattore chiave consiste nell'identificare tempestivamente ledel virus: quando una persona è colpita dal-19 viene, infatti, contagiata da un numero elevato di particelle virali che presentano piccole differenze nella propria sequenza genomica - le- che influenzano la capacità del virus SARS-CoV-2 di adattarsi e diffondersi. Identificare quante e qualisono effettivamente presenti in ogni persona affetta da-19 è possibile grazie ad esperimenti di sequenziamento, ma come fare a predire su larga scala come lesi generano e si diffondono nella popolazione? La risposta in duesviluppati da un team italiano coordinato da Alex Graudenzi dell'Istituto di bioimmagini e ...

