Advertising

HuffPostItalia : 'Lo famo vario?'. Verdone e le stranezze delle classifiche dei libri -

Ultime Notizie dalla rete : famo vario

L'HuffPost

... Via San Camillo de Lellis 20, 01100 Viterbo persone che atitolo erano informate sui fatti. ... non ci sono sabati e non ci sono domeniche! Io ti pago tutti i giorni! Punto e basta! Non...Il libro di Carlo Verdone, “La carezza della memoria” (Bompiani) è primo da qualche settimana nella classifica della Varia. In che senso Varia? Un racconto autobiografico sarebbe Varia? Ma allora perc ...