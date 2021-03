Italia Under 21, Gabbia: «Girone difficile, ma daremo il massimo e ci faremo rispettare» (Di martedì 23 marzo 2021) Matteo Gabbia, difensore dell’Italia Under 21, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’inizio della fase a Girone degli Europei Matteo Gabbia, difensore dell’Italia Under 21, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’inizio della fase a Girone degli Europei. «Per me è stato un periodo particolare, ma sono pronto, mi sono allenato bene e sono rientrato da parecchio tempo, ho avuto anche la fortuna di poter giocare contro il Napoli e ho avuto buone sensazioni. Siamo pronti a dare il massimo e a proseguire nel nostro percorso. Ci aspettiamo un Girone difficile, ma daremo il massimo e ci faremo rispettare». SCAMACCA – «È un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Matteo, difensore dell’21, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’inizio della fase adegli Europei Matteo, difensore dell’21, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’inizio della fase adegli Europei. «Per me è stato un periodo particolare, ma sono pronto, mi sono allenato bene e sono rientrato da parecchio tempo, ho avuto anche la fortuna di poter giocare contro il Napoli e ho avuto buone sensazioni. Siamo pronti a dare ile a proseguire nel nostro percorso. Ci aspettiamo un, maile ci». SCAMACCA – «È un ...

