Isola dei Famosi, un’ex gieffina pronta a sbarcare in Honduras. E con lei anche l’ex fidanzato (Di martedì 23 marzo 2021) Aria di novità in Honduras all’Isola dei Famosi. Secondo le ultime indiscrezioni del web una protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sarebbe pronta a sbarcare a Cayo Cochinos. Si tratta di Selvaggia Roma. E non sarà sola: pare che anche Francesco Chiofalo, il suo ex fidanzato, si unirà al resto dei naufraghi. I due … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 23 marzo 2021) Aria di novità inall’dei. Secondo le ultime indiscrezioni del web una protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sarebbea Cayo Cochinos. Si tratta di Selvaggia Roma. E non sarà sola: pare cheFrancesco Chiofalo, il suo ex, si unirà al resto dei naufraghi. I due … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - infoitcultura : Ascolti Tv lunedì 22 marzo 2021: L'Isola dei Famosi non convince, Uomini e Donne fa il botto - infoitcultura : ‘Tommaso Zorzi innamorato di un concorrente’ dell’Isola dei famosi? Il tweet a fine puntata fa volare i fan -