Inghilterra U21 | tegola Greenwood | non giocherà gli Europei

Pessime notizie per la nazionale inglese Under 21 in vista della fase a gironi degli Europei: infortunio per Mason Greenwood del Manchester United. Al posto dell'attaccante del Manchester United è stato chiamato Todd Cantwell, centrocampista del Norwich.

Pessime notizie per la nazionale inglese Under 21 in vista della fase a gironi degli Europei: infortunio per Mason Greenwood del Manchester United. Al posto dell'attaccante del Manchester United è stato chiamato Todd Cantwell, centrocampista del Norwich. Per il momento, Mauro Lustrinelli ha accettato la sua prima grande sfida come selezionatore della Svizzera U21, portandola alla fase finale dell'Europeo che inizierà mercoledì in Slovenia.