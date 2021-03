In rosso gli Eurolistini, Piazza Affari inclusa (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee su cui pesano i nuovi lockdown in Francia e Germania mentre la campagna vaccinale stenta a decollare. Sul mercato valutario, sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,31%. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.737,6 dollari l’oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 60,17 dollari per barile, in forte calo del 2,26%. Invariato lo spread, che si posiziona a +97 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,63%.Tra i listini europei tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,43%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,34%. Piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,53%. Giornata ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Giornata negativa pere le altre principali Borse europee su cui pesano i nuovi lockdown in Francia e Germania mentre la campagna vaccinale stenta a decollare. Sul mercato valutario, sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,31%. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.737,6 dollari l’oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 60,17 dollari per barile, in forte calo del 2,26%. Invariato lo spread, che si posiziona a +97 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,63%.Tra i listini europei tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,43%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,34%. Piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,53%. Giornata ...

Advertising

patriziaprestip : Nell’Italia che si colora di rosso e gli studenti, ahimè, di nuovo chiusi in casa, governo #Draghi pensi a #congedi… - _KILLMYM1ND : @goldvslee lo sai che un anno fa ho comprato un pesce rosso, me ne frega i altamente di lui, gli davo da mangiare m… - lucy_esposito : RT @DanielaColange4: brandendo come pieno un bicchierino vuoto.) Vita astratta, la tua, ma il concreto t'era noto: vene di foglie, il rosso… - LibriAmati : RT @DanielaColange4: brandendo come pieno un bicchierino vuoto.) Vita astratta, la tua, ma il concreto t'era noto: vene di foglie, il rosso… - AdrianaBravi1 : Amazon ha bisogno di schiavi, gli schiavi bianchi si ribellano ed il sindacato è scomparso da tempo ma riceve degli… -

Ultime Notizie dalla rete : rosso gli Borsa Italiana Oggi 23 marzo 2021: apertura negativa, Saipem e Moncler sul fondo ... Borsa Italiana Oggi 23 marzo 2021 dovrebbe mettere a segno un'apertura di scambi tinta di rosso. ... I titoli tech sono stati quindi gli alfieri del forte balzo in avanti del mercato americano. Una ...

Covid e viaggi: dove possiamo andare nel mondo? Viaggi in Italia Al momento e fino al 6 aprile sono vietati gli spostamenti tra regioni , ma non solo. Nelle zone di colore arancione e rosso è vietato anche lasciare il proprio comune. Sono ...

In rosso gli Eurolistini, Piazza Affari inclusa Teleborsa Pasqua in zona rossa, gli spostamenti consentiti: dalle seconde case alle visite ai parenti Pasqua in zona rossa, gli spostamenti consentiti: dalle seconde case alle visite ai parenti. Un altro piccolo sforzo per evitare i contagi ...

In rosso gli Eurolistini, Piazza Affari inclusa (Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee su cui pesano i nuovi lockdown in Francia e Germania mentre la campagna vaccinale stenta a decollare. Sul mercato.

... Borsa Italiana Oggi 23 marzo 2021 dovrebbe mettere a segno un'apertura di scambi tinta di. ... I titoli tech sono stati quindialfieri del forte balzo in avanti del mercato americano. Una ...Viaggi in Italia Al momento e fino al 6 aprile sono vietatispostamenti tra regioni , ma non solo. Nelle zone di colore arancione eè vietato anche lasciare il proprio comune. Sono ...Pasqua in zona rossa, gli spostamenti consentiti: dalle seconde case alle visite ai parenti. Un altro piccolo sforzo per evitare i contagi ...(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee su cui pesano i nuovi lockdown in Francia e Germania mentre la campagna vaccinale stenta a decollare. Sul mercato.