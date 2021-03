Formula 2 e Formula 3 | un futuro ibrido

(Di martedì 23 marzo 2021) Oltre alla1, anche la2 e la3 sta tracciando i suoi piani futuri. In un’intervista a Motorsport.com. il direttore sportivo Bruno Michel ha annunciato che le due categorie avranno un nuovo propulsore nei prossimi anni, con un sistemanon dissimile da quello utilizzato nella massima. Inoltre, si adotteranno i biocarburanti che prenderanno il posto dei combustibili attuali. Michel è già a colloquio con i team partecipanti per raccogliere le adesioni e decidere le tempistiche. Oltre alla massima categoria, anche il suo vivaio ci tiene a restare al passo con i tempi. Domenicali: “La F1 deve essere portata ad un altro livello”2 e ...

Advertising

SkySportF1 : Spegne 22 candeline MICK SCHUMACHER ? «Fisicamente e mentalmente ho lavorato molto, qui è molto differente dalla Fo… - SkySportF1 : F1, esclusiva Alonso: 'Sono pronto, voglio vincere. Il titolo? Un sogno'. Stasera su Sky #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : F1, il Mondiale scatta dal Bahrain: un GP da ritorno al futuro. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 - GiusiRotondo : RT @LAVonlus: #WorldWaterDay2021 #GiornataMondialeDellAcqua ecco la formula: MENO CARNE=PIÙ ACQUA. Sì perché i numeri parlano: per produrre… - mult1formula : TEAM DI FORMULA 1 - L'ingegnere della galleria del vento Nel settimo articolo della rubrica di @sweets0vl e… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Formula

il Resto del Carlino

A contribuire a rendere vincente questaci sono anche Tommaso Zorzi , Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi , gli irriverenti opinionisti a cui non buffe alcun dettaglio. Ogni volta che si dà ...Francesca Campioni, Costa d'Argento, ha vinto nella categoriaUisp 1 Promotional; Alice Seri, Castiglione, nella 1A; Bianca Lucignani, Costa d'Argento, nella 1B; Andrea Greco, Libertas, e ...TORINO - Nell’orbita di Stellantis, il marchio Jeep è in assoluto il più importante: per la sua storia, per i numeri che colleziona e per la sua collocazione ...Le emozioni provate dallo spagnolo alla vigilia del primo weekend del 2021 sembrano identiche a quelle del 'primo' debutto di 20 anni fa ...