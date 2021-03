Fernando Zara contro Fratelli d’Italia | “Convivono col nemico | noi a rischio”

(Di martedì 23 marzo 2021) di Erika Noschese Il centrodestra è ufficialmente spaccato. La coalizione sembra aver definitivamente persoche a Salerno e a Battipaglia ha ufficializzato il suo percorso autonomo, rispetto a Forza Italia e alla Lega. Se nella città capoluogo, il partito guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni ha ufficializzato il sostegno alla candidatura a sindaco dell’avvocato penalista Michele Sarno, a Battipaglia è stata lanciata la candidatura di Ugo Tozzi che ha ottenuto già il sostegno delle liste – oltre a– Ugo Tozzi sindaco, Cambiamo, Il Popolo della Famiglia. Nel frattampo, a Battipaglia Forza Italia lancia la candidatura di, ex sindaco della città., anche a Battipaglia un centrodestra spaccato dopo la decisione ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fernando Zara

Agenda Politica

... Francia (Chalon), Russia (Spartak San Pietroburgo), Lettonia (VEF Riga), Croazia () e Polonia (Arka Gdynia) le sue tappe nel decennio 2010 - 2020. Questo il commento del Presidente NBB...La scelta dovrà ricadere tra Ugo Tozzi, il candidato proposto da Fratelli d'Italia, l'ex sindacoche avrebbe già quattro liste civiche e intenzionato a scendere in campo anche senza il ...Alfredo Liguori commenta l'esito del sondaggio pubblicato la settimana scorsa dalla società "Marketing Focus" e che lo vede all'ultimo posto.Per lei c’è il 32,2% di apprezzamento, ma a pochi punti percentuali di distanza c’è Ugo Tozzi, al 28%. Segue in terza piazza Fernando Zara con circa dieci punti in meno del suo predecessore, al 18,2%.