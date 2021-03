F1 | le scuderie chiedono più giorni di test per il 2022 | pensando anche alla rivoluzione tecnica

(Di martedì 23 marzo 2021) Tredipre-stagionali sono troppo pochi per ledi Formula Uno. Questo, in soldoni, è il riassunto delle parole di diversi team principal dopo le sessioni effettuate due settimane fa sul circuito di Sakhir dove, questa domenica, prenderà il via il Mondiale 2021. Stiamo vivendo in un momento particolare, sia a livello di pandemia, siaal congelamento di larghe parti delle vetture. Per quest’anno la scelta è stata questa, ma per quanto riguarda il? Franz Tost, team principal di AlphaTauri e Otmar Szafnauer di Aston Martin, spingono per un ampliamento del programma dei. “Occorrono piùed una location adeguata alle richieste dei team, considerandol’introduzione del nuovo regolamento tecnico – spiega il ...

Tre giorni di test pre-stagionali sono troppo pochi per le scuderie di Formula Uno. Questo, in soldoni, è il riassunto delle parole di diversi team principal dopo le sessioni effettuate due settimane fa ...Max Verstappen della Red Bull non crede a una Mercedes che parte sfavorita dopo i successi ottenuti in questi anni ...