Excellere | oltre 500 le aziende sulla piattaforma dedicata agli eventi per ripartire in sicurezza

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Labitalia) - Sono500 leche hanno aderito allaper fare squadra e consentire così una ripartenza efficace e indel mercato. Il settore, uno dei più colpiti dalle restrizioni adottate in seguito alla pandemia da Covid-19, si rinnova ed è pronto a riscattarsi con il nuovo network digitale, ora online sul portale www.bsg.com, fruibile da operatori e privati per costruire il proprio appuntamento digitale e/o in presenza, quando questo sarà possibile, con partner di fiducia e di eccellenza. Patrocinato dalla Regione Lazio, il progettoconta l'approvazione di partner di rilievo nel settore delle manifestazioni, come Fiera di Roma,che diverse ...