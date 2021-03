Dayane Mello sbotta dopo l’ennesimo scivolone di Francesco Oppini: “Che tristezza” (VIDEO) (Di martedì 23 marzo 2021) Dayane Mello ospite a Live Non è la D’Urso A distanze di tre settimane dalla fine del Grande Fratello Vip 5 Dayane Mello si è recata a Live Non è la D’Urso per affrontare le cinque sfere luminose. Un’ospitata un po’ bizzarra perché in un primo momento la modella brasiliana è entrata alle spalle della padrona di casa senza essere annunciata e, rendendosi conto della gaffe si è vista scappare dietro le quinte. dopo questo divertente siparietto Barbara D’Urso le ha mostrato la tanto chiacchierata clip in cui il padre di Francesco Oppini, franco, durante una diretta Instagram riporta una frase infelice del collega e caro amico Jerry Calà. L’ex gieffina con molta diplomazia ha detto che questo filmato le ha messo molta tristezza. (Continua ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 23 marzo 2021)ospite a Live Non è la D’Urso A distanze di tre settimane dalla fine del Grande Fratello Vip 5si è recata a Live Non è la D’Urso per affrontare le cinque sfere luminose. Un’ospitata un po’ bizzarra perché in un primo momento la modella brasiliana è entrata alle spalle della padrona di casa senza essere annunciata e, rendendosi conto della gaffe si è vista scappare dietro le quinte.questo divertente siparietto Barbara D’Urso le ha mostrato la tanto chiacchierata clip in cui il padre di, franco, durante una diretta Instagram riporta una frase infelice del collega e caro amico Jerry Calà. L’ex gieffina con molta diplomazia ha detto che questo filmato le ha messo molta. (Continua ...

