Covid | in Lombardia 99 vittime e 3 643 nuovi casi | aumentano ricoveri

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – In Lombardia ci sono 3.643 nuovi casi di Covid19 e il rapporto tra positivi e tamponi (47.175) e al 7,7%. I guariti e i dimessi sono 3.851, le vittime da ieri sono 99 e il totale sfiora le 30mila da inizio pandemia.

