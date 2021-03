Cento volte Mertens | ed il Napoli ottiene la quarta vittoria in 5 partite Ma la sosta non ci voleva

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 marzo 2021) 28^ Giornata di Serie AStadio: Olimpico di RomaMarcatori (Assist): 27’, 34’(Politano) ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Lo. Pellegrini (83? Kumbulla), Diawara (67? Villar), Spinazzola; Pedro (67? Carles Perez), El Shaarawy; Dzeko (67? Borja Mayoral)(4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic (86? Manolas), Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano (73? Lozano), Zielinski (73? Elmas), Insigne (86? Bakayoko);(66? Osimhen) Lanazionale arriva in un momento decisamente scomodo per il: quinto risultato utile consecutivo, quattro vittorie nelle ultime 5, due cleansheet contro Roma e Milan. Sono forti i segnali di ripresa, tuttavia la squadra è costretta a fermarsi in attesa di fronteggiare il Crotone il 3 ...