Vera Gemma, spunta un retroscena sul suo passato: “Uno dei momenti più felici della mia vita” (Di lunedì 22 marzo 2021) spunta un retroscena sul passato di Vera Gemma: “È stato uno dei momenti più felici della mia vita”, ecco di cosa si tratta Vera Gemma è nata a Roma il 4 luglio del 1970 ed è figlia d’arte. La donna è infatti nata dal matrimonio tra l’attore Giuliano Gemma e la sua prima moglie Natalia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 22 marzo 2021)unsuldi: “È stato uno deipiùmia”, ecco di cosa si trattaè nata a Roma il 4 luglio del 1970 ed è figlia d’arte. La donna è infatti nata dal matrimonio tra l’attore Giulianoe la sua prima moglie Natalia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

SilvioG92 : Per me votare Akash non significherebbe perderlo .. anzi a Parasite Island creerebbe più astio con Ubaldo e Fariba… - tiptouis : @onIouisthebrave Siii ahahah è vera Gemma che quasi affoga - StraNotizie : Vera Gemma: ecco com’è nata la storia con Jeda, il fidanzato 22enne - truth_t3ll3r_ : Quando arriva stasera? Necessito degli scontri Vera Gemma - Angela Melillo Elisa Isoardi - Valentina Persia - itsmwengo : L’unico fanta in cui non sto facendo schifo è quello dell’isola perché Vera Gemma è la mia unica certezza -