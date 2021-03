Ufficiale | Simakan dal Salisburgo al Lipsia

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il futuro di Mohamedsarà al Red Bull. Il difensore classe 2000 dello Strasburgo, che a gennaio sembrava ad un passo dal Milan, ha infatti firmato un contratto con il club tedesco per i prossimi cinque anni e vestirà la maglia numero due. Ad annunciarlo lo stessosul proprio sito. +++ Verstärkung für die Defensive +++ Mohamed #wechselt zur neuen Saison von Racing Straßburg zu #RBLeipzig. Der 20-jährige Innenverteidiger erhält einen Vertrag bis 2026. Bienvenue, Mohamed! Alle Infos zum Transferhttps://t.co/pFjZVxtArY pic.twitter.com/XrSHqcmdxc — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) March 22, 2021 Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

, come pubblicato nel comunicatoodierno, ha firmato un contratto che lo legherà al Lipsia fino al giugno 2026 ed indosserà la maglia numero 2. Il trasferimento si concretizzerà a ...Commenta per primo Mohamedè stato a lungo corteggiato dal Milan, che nelle ultime due sessioni di mercato ha provato a lungo ad acquistarlo salvo poi virare, con grande soddisfazione su Fikayo Tomori . A complicare la ...Mohamed Simakan è ufficialmente un calciatore del Lipsia. Il classe 2000 ha firmato un contratto di cinque anni.Commenta per primo Mohamed Simakan è stato a lungo corteggiato dal Milan, che nelle ultime due sessioni di mercato ha provato a lungo ad acquistarlo salvo poi virare, con grande soddisfazione su Fikay ...