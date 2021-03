Uci Asia | Osama Al Shafar confermato al vertice

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Uci Asia

La Gazzetta dello Sport

Al vertice della confederazione del ciclismo dell'vince la continuità. Nelle elezioni di lunedì a Dubai, infatti, è stato confermato come presidente Osama Ahmed Abdullah Al Shafar, emiratino (lo sfidante era il malesiano Dato Amarjit Singh Gill) ...'In, processi come la riduzione delle emissioni di aerosol, lo scioglimento dei ghiacciai dell'... ha detto James Randerson, ricercatore dell'e coautore dell'articolo. 'Sappiamo che la fascia ...