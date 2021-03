Tensione nel Pd sui capigruppo in Parlamento | Base riformista “conferma la fiducia” a Marcucci | Letta vuole due donne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 marzo 2021) Non c’è accordo nel Pd sulla richiesta di Enricodi eleggere duecomedel partito in. L’ipotesi ha spiazzato tutti, a partire dagli attualiGraziano Delrio e Andrea. Il neosegretario incontrerà i gruppi parlamentari nelle prossime ore, ma se la riunione alla Camera non dovrebbe chiudersi con un voto, in Senato c’è il rischio che si vada alla conta. Fonti di Palazzo Madama riferiscono infatti che, la corrente degli ex renziani a cui appartengono tra gli altri, Luca Lotti e Lorenzo Guerini, al termine di un vertice a Palazzo Madama ha “to la” all’attuale capogruppo. Che quindi non sembra avere intenzione di ...