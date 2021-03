Sciuker Ecospace | accordo con MPS per cessione crediti fiscali

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) –, controllata diFrames, e Banca Monte dei Paschi di Siena hanno siglato una partnership strategica per ladi 50 milioni di euro digenerati a seguito degli interventi di riqualificazione energetica rientranti nella normativa del Decreto Rilancio (cosiddetto “Ecobonus 110%”). Grazie alladel credito fiscale a Banca Mps – si legge in una nota –aumenta la capacità dideiche supera i 100 milioni di euro e con una marginalità incrementata per l’intero plafond.

