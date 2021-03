Ricerca: Corte Conti, Covid non mette ali a R&S imprese private, -4,7% nel 2020 (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) - Nonostante l'emergenza Covid-19 abbia portato alla consapevolezza della assoluta necessità di una seria politica di investimenti in Ricerca scientifica e tecnologia, i dati economici indicano come l'emergenza coronavirus abbia avuto un impatto restrittivo sulla spesa prevista dalle imprese in Ricerca & Sviluppo, per la quale è atteso un calo di quasi il 5% nel 2020 (-4,7% rispetto al 2019, -2,9% rispetto al 2018), mentre si registra una crescita del 3% di quella delle istituzioni pubbliche, rimanendo comunque stabile quella delle private non profit. E' quanto si legge nella Relazione sulla 'spesa fiscale' con particolare riferimento al credito di imposta di Ricerca e sviluppo, approvata oggi dalla sezione centrale di controllo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) - Nonostante l'emergenza-19 abbia portato alla consapevolezza della assoluta necessità di una seria politica di investimenti inscientifica e tecnologia, i dati economici indicano come l'emergenza coronavirus abbia avuto un impatto restrittivo sulla spesa prevista dallein& Sviluppo, per la quale è atteso un calo di quasi il 5% nel(-4,7% rispetto al 2019, -2,9% rispetto al 2018), mentre si registra una crescita del 3% di quella delle istituzioni pubbliche, rimanendo comunque stabile quella dellenon profit. E' quanto si legge nella Relazione sulla 'spesa fiscale' con particolare riferimento al credito di imposta die sviluppo, approvata oggi dalla sezione centrale di controllo ...

