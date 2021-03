Resident Evil Village svela i requisiti di sistema per PC Annunciata l' open beta per Resident Evil Re | Verse

(Di lunedì 22 marzo 2021) Capcom hato alcuni annunci sull'imminentee sul multiplayer Re:. Prima di tutto, abbiamo appreso idiPC minimi e raccomandati per. Per ora, il comunicato stampa è stato pubblicato solo in giapponese, ma è abbastanza facile da capire. Neiminimi elencati nella prima immagine di seguito, le note menzionano che le specifiche elencate dovrebbero consentire di giocare a 1080p, 60 FPS, ma la frequenza dei fotogrammi potrebbe rallentare in spazi ampi. Se volete aggiungere il ray tracing, avrete bisogno di una Geforce RTX 2060 o di una Radeon RX 6700 XT. Leggi altro...

I l nuovo, attesissimoVillage non è poi così lontano dall'uscita e nelle scorse ore Capcom ne ha svelato i requisiti per la versione PC, insieme a qualche dettaglio sulle opzioni grafiche...Capcom ha rivelato i requisiti di sistema perVillage su PC insieme a dettagli aggiuntivi sulle impostazioni grafiche, mentre una nuova demo è in arrivo questa primavera su tutte le piattaforme. Secondo il sito giapponese della ...Svelati i requisiti si sistema della versione PC di Resident Evil Village e annunciata l'open beta di Resident Evil Re:Verse.Resident Evil: Welcome to Raccoon City, questo il titolo del primo film dedicato al reboot del franchise cinematografico del titolo Capcom diretto da Johannes Roberts. L'universo cinematografico è for ...