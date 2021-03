Quando il parkour è green

(Di lunedì 22 marzo 2021) Spesso ilviene visto come un'attività pericolosa, se non illegale. Salti e balzi su muri e balconi. Ma quanto fanno questa volta alcuni ragazzi francesi è davvero. Infatti con i loro balzi e gesti acrobatici vanno a spegnere luci ed insegne inutili di notte per evitare sprechi di energia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quando parkour

Panorama

Correva l'anno 2018i fan di Dying Light si sono entusiasmati alla notizia dell'uscita del ... A prima vista il gameplay sembra un'evoluzione del primo Dying Light con più mosse di, nuove ...... esplora l'avventura di arrampicata su roccia,, street dance, skateboard, con 85 modalità ... aiutandoci a conoscere il livello di ossigeno nel nostro sangue ovunque ene abbiamo bisogno ...Excalibur in Assassin's Creed: Valhalla è un obiettivo allettante: chi non vorrebbe ottenere la spada più famosa del mondo? Essendo un oggetto molto difficile e misterioso da ottenere, Excalibur non d ...Le riprese delle loro acrobazie in ottobre, il video spopola su YouTube. Indagini congiunte con la polizia d’Oltralpe per capire chi fossero. Brugnaro: «Spero abbiano capito la gravità delle loro azio ...