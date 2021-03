Poco F3 e X3 Pro | le new entry di Xiaomi annunciate ufficialmente

(Di lunedì 22 marzo 2021) La multinazionale cinese ha dasvelato due nuovi smartphone,X3 Pro eF3, ormai in dirittura di arrivoha annunciatoche ilX3 Pro arriverà il 26 Marzo, mentreF3 il 30 dello stesso. Il più performante dal punto di vista tecnico è ilF3, caratterizzato da un SoC Qualcomm Snapdragon 870, un imponente pannello AMOLED da 6,67? FHD+ con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, modem 5G ed una batteria da ben 4.520 mAh. Sull’altro versante, vale a dire nelX3, troviamo invece un SoC Snapdragon 860, un display LCD da 6,67? FHD+ con refresh rate a 120Hz, un modulo fotografico composto da 4 lenti. E’ assente il modulo 5G ma in compenso è troviamo una batteria più capiente, da 5160 ...

La multinazionale cinese ha da poco svelato 2 nuovi smarphone, Poco X3 Pro e Poco F3, ormai in dirittura di arrivo. Scopriamoli insieme.