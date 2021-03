Pizzo ad un cantiere edile | 3 arresti nel clan Moccia

(Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI militari del comando compagnia di Casoria e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda di Napoli, nei confronti di tre persone, Salvatore Barbato, 55 enne, Tommaso Russo, 40enne, e Gennaro Sorrentino, 39enne, per tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. Le indagini sono partite dalla denuncia sporta nel mese di gennaio da un imprenditoreche stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione presso unprivato di Casoria, a cui era stata avanzata una richiesta di denaro per poter proseguire l’attività. Attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona e le attività investigative svolte dai militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Casoria, sono ...

Tempo di lettura: < 1 minuto. I militari del comando compagnia di Casoria e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cau ...Chiedevano tangenti agli imprenditori di Casoria a nome del clan Moccia ordinanza cautelare per il ras Salvatore Barbato e due suoi complici.