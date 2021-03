Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la coppia, innamorata, decide di convivere (Di lunedì 22 marzo 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, una delle coppie più chiacchierate e messe in discussione del Grande Fratello Vip, hanno deciso, di mettere su casa insieme. Sulla coppia, in molti ex gieffini, non avrebbero scommesso molto, sulla continuazione della loro storia d’amore, al di fuori della casa del Gf Vip. I due fidanzati, però, fino ad oggi, hanno smentito con i fatti, chi pensava che la loro storia fosse solamente una strategia, per arrivare alla finale del reality. Proprio l’ex gieffino, durante un’ospitata a Radio Smeraldo, ha speso bellissime parole, per la sua fidanzata Giulia Salemi: ” Mi sta facendo provare delle emozioni che penso di aver vissuto solo una volta nella mia vita. Sono innamorato e di questo ne vado fiero”. Oltre che con ... Leggi su formatonews (Di lunedì 22 marzo 2021), una delle coppie più chiacchierate e messe in discussione del Grande Fratello Vip, hanno deciso, di mettere su casa insieme. Sulla, in molti ex gieffini, non avrebbero scommesso molto, sulla continuazione della loro storia d’amore, al di fuori della casa del Gf Vip. I due fidanzati, però, fino ad oggi, hanno smentito con i fatti, chi pensava che la loro storia fosse solamente una strategia, per arrivare alla finale del reality. Proprio l’ex gieffino, durante un’ospitata a Radio Smeraldo, ha speso bellissime parole, per la sua fidanzata: ” Mi sta facendo provare delle emozioni che penso di aver vissuto solo una volta nella mia vita. Sono innamorato e di questo ne vado fiero”. Oltre che con ...

fanpage : #Gfvip, la storia tra Giulia e Pierpaolo procede a gonfie vele, i due ex gieffini sono molto innamorati - manuela_curreli : RT @fastpettre: Scusami se ti ho chiamato Pedropablo tu meriti di essere chiamato il mio fidanzato Pierpaolo Pretelli il mio amore #PRELEM… - CHANV0IR : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - Pergliamicimat1 : RT @unabubiina: Gli amici di Giulia mi sembrano il fratello di Pierpaolo Pretelli, scusate forse non dovevo dirlo #Amici20 - Reburebuuu : RT @unabubiina: Gli amici di Giulia mi sembrano il fratello di Pierpaolo Pretelli, scusate forse non dovevo dirlo #Amici20 -