NFL – I prospetti del draft 2021: Chazz Surratt (Di lunedì 22 marzo 2021) Passare dall'essere la guida dell'attacco all'essere colui che cerca, in tutti i modi, di far si che il quarterback non abbia il tempo necessario per innescare i suoi compagni. È il grande cambiamento che Chazz Surratt ha dovuto compiere, durante gli anni passati alla North Carolina, per potersi mettere in luce agli occhi della NFL. Il classe 1997, arrivato ai Tar Heels come un promettente quarterback, si è adattato con successo a un nuovo ruolo, nella difesa della squadra. Chi è Chazz Surratt? Chazz Surratt si affaccia al college come un profilo a quattro stelle, all'interno della classe del 2016. Ricopre diversi ruoli, ma vuole affermarsi in posizione di quarterback. Clemson, Boston e West Virginia hanno gli occhi puntati su di lui. Surratt, però, vorrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : NFL prospetti Torneo NCAA: Gonzaga imbattuta, Cade Cunningham e l'assenza di Duke. Guida alla March Madness Cade Cunningham e i prospetti NBA Il torneo NCAA è una vetrina unica per i talenti che sognano la ... il palazzo dove giocano gli Indianapolis Colts del football NFL , su cui verranno allestiti due ...

