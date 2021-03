Napoli | Laboccetta | “Centrodestra scelga presto e bene E su Bassolino… “

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Se Vincenzo De Luca decidesse di puntare asu Antonio Bassolino la sinistra potrebbe addirittura vincere al primo turno. Ma De Luca non lo farà. Il Governatore della Campania non ha mai avuto un feeling con Bassolino, sin dai tempi in cui quest’ultimo era il pupillo di Enrico Berlinguer. Alcune foto sono abbastanza eloquenti. Ecco perche’ ilquesta volta deve scegliere. Vi sono tutte le condizioni per battere una sinistra che negli ultimi 10 anni ha offerto il peggio di se’. Entro Pasqua si chiuda la quadra con un progetto di modernizzazione e di ripartenza per superare definitivamente le stagioni dell’istrionismo e della demagogia.” Lo dichiara Amedeo, ex consigliere comunale e deputato, presidente di Polo Sud. L'articolo ...