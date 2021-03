Morra nella bufera: «Adesso si dimetta» (Di martedì 23 marzo 2021) Il fatto è avvenuto sabato mattina ma soltanto da ieri è assurto alle cronache e diventato caso politico. Chi c’era racconta che il senatore Nicola Morra, presidente della commissione antimafia espulso dal Movimento 5 Stelle per aver votato in dissenso dal gruppo sulla fiducia al governo Draghi, si è presentato alla centrale operativa dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, sua città di adozione e collegio elettorale, dando vita ad una concitata protesta. Morra si è lamentato dell’impossibilità di contattare per telefono … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 23 marzo 2021) Il fatto è avvenuto sabato mattina ma soltanto da ieri è assurto alle cronache e diventato caso politico. Chi c’era racconta che il senatore Nicola, presidente della commissione antimafia espulso dal Movimento 5 Stelle per aver votato in dissenso dal gruppo sulla fiducia al governo Draghi, si è presentato alla centrale operativa dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, sua città di adozione e collegio elettorale, dando vita ad una concitata protesta.si è lamentato dell’impossibilità di contattare per telefono … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

