Mertens festeggia i 100 gol e si rivolge a Lukaku: «Sbrigati a raggiungermi, Romelu» (Di lunedì 22 marzo 2021) Ieri Dries Mertens ha raggiunto il traguardo dei 100 gol in Serie A grazie alla doppietta segnata alla Roma. Oggi l’attaccante belga del Napoli ha rivolto un messaggio al compagno di Nazionale e attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku. Sulla sua pagina Facebook, ha scritto: “Sono molto orgoglioso di aver raggiunto questo nuovo traguardo e di essere il primo belga a siglare 100 gol in Serie A. Sbrigati Romelu”. Lukaku è a quota 42 in campionato, con l’Inter. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021) Ieri Driesha raggiunto il traguardo dei 100 gol in Serie A grazie alla doppietta segnata alla Roma. Oggi l’attaccante belga del Napoli ha rivolto un messaggio al compagno di Nazionale e attaccante dell’Inter,. Sulla sua pagina Facebook, ha scritto: “Sono molto orgoglioso di aver raggiunto questo nuovo traguardo e di essere il primo belga a siglare 100 gol in Serie A.”.è a quota 42 in campionato, con l’Inter. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Mertens festeggia i 100 gol e si rivolge a Lukaku: «Sbrigati a raggiungermi, Romelu» Il messaggio al compagno di N… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Mertens festeggia 100 gol in A e 'chiama' Lukaku Post su Instagram dopo la doppietta alla Roma - napolipiucom : Mertens 100 gol in serie A. L'attaccante del Napoli festeggia e lancia un messaggio a Lukaku #CalcioNapoli… - Pall_Gonfiato : #Napoli, #Mertens festeggia i 100 gol in A: 'Primo belga a raggiungere questo traguardo. #Lukaku sbrigati' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SUPER DRIES - Mertens festeggia 100 gol in Serie A: 'Molto orgoglioso di questo traguardo', poi lancia la sfida a Lukak… -