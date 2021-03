Incidente in montagna in Lombardia, morto il nipote di Matteo Messina Denaro (Di lunedì 22 marzo 2021) Il nipote di Matteo Messina Denaro è morto in un Incidente in montagna in Lombardia. Il 37enne è deceduto nella zona della Bocchetta di Prada. MILANO – Il nipote di Matteo Messina Denaro è morto in un Incidente in montagna in Lombardia. La tragedia, come riportato da La Repubblica, è avvenuta nel pomeriggio di domenica 21 marzo 2021 nella zona della Bocchetta di Prada. La notizia è stata resa nota solamente il giorno dopo la scomparsa dell’avvocato 37enne. E’ in corso la ricostruzione della dinamica di questo Incidente e nelle prossime ore sarà ascoltato nuovamente il fratello per avere ulteriori ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 marzo 2021) Ildiin uninin. Il 37enne è deceduto nella zona della Bocchetta di Prada. MILANO – Ildiin uninin. La tragedia, come riportato da La Repubblica, è avvenuta nel pomeriggio di domenica 21 marzo 2021 nella zona della Bocchetta di Prada. La notizia è stata resa nota solamente il giorno dopo la scomparsa dell’avvocato 37enne. E’ in corso la ricostruzione della dinamica di questoe nelle prossime ore sarà ascoltato nuovamente il fratello per avere ulteriori ...

