Ibrahimovic: “Voglio continuare al Milan. Ritiro? Non ancora” (Di lunedì 22 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato dal Ritiro della Nazionale svedese. Ecco le dichiarazioni del centravanti Leggi su pianetamilan (Di lunedì 22 marzo 2021) Zlatan, attaccante del, ha parlato daldella Nazionale svedese. Ecco le dichiarazioni del centravanti

Advertising

SkySport : ?? @PeppeDiSte 'Hai fatto un altro record' ?? @ibra_official: 'Questo record non voglio averlo' ? #SkySerieA… - cmdotcom : Ibra: 'Sono ottimista sul rinnovo, voglio continuare con il Milan. Il progetto è eccitante' - TuttoMercatoWeb : Ibrahimovic sul Milan: 'Mi piace questo progetto e voglio farne parte. Al ritiro non penso' - PianetaMilan : - pasto_388 : RT @MilanNewsit: Ibrahimovic: 'Ottimista sul rinnovo, i compagni sono come miei figli. Voglio continuare al Milan' -