Fiorentina-Milan 2-3, Ibrahimovic segna e rilancia: “Ci resta lo Scudetto” (Di lunedì 22 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic a segno in Fiorentina-Milan 2-3 al 'Franchi'. Per l'attaccante svedese, che crede ancora al titolo, anche due legni Leggi su pianetamilan (Di lunedì 22 marzo 2021) Zlatana segno in2-3 al 'Franchi'. Per l'attaccante svedese, che crede ancora al titolo, anche due legni

Advertising

brfootball : 9’: Fiorentina 0-1 Milan 18’: Fiorentina 1-1 Milan 51’: Fiorentina 2-1 Milan 57’: Fiorentina 2-2 Milan 72’: Fiorent… - IsmaelBennacer : ?? Fiorentina - AC Milan ?? Stadio Artemio Franchi ? 18h00 #ForzaMilan ???? - acmilan : Do you remember the last time our defender provided 2 assists? Find out in tonight's stats ??… - RyanBarcelona11 : RT @brfootball: 9’: Fiorentina 0-1 Milan 18’: Fiorentina 1-1 Milan 51’: Fiorentina 2-1 Milan 57’: Fiorentina 2-2 Milan 72’: Fiorentina 2-3… - supersonico1986 : La Fiorentina è una società di calcio che esiste per giocare 4 partite l'anno (Milan e Juventus) come se fossero fi… -