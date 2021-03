Covid-19, la ‘Moscati’ vaccinerà i propri pazienti fragili: il via lunedì prossimo (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCominceranno lunedì prossimo, in linea con quanto previsto dal Piano Vaccinale e in accordo con l’Unità di Crisi della Regione della Campania, le vaccinazioni ai pazienti fragili in carico all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Questa mattina è stato consegnato e riposto nell’ultra-freezer un vassoio di fiale Pfizer-BioNTech, per un totale di 1170 dosi, ed è stato già comunicato un ulteriore approvvigionamento per il prossimo 6 aprile. Pertanto, l’Azienda, mentre sta ultimando le somministrazioni della seconda dose ai pazienti in dialisi, ai trapiantati di midollo, di rene e di fegato, ha già programmato di contattare, a partire da oggi, tutti gli altri pazienti ad elevata fragilità – riconducibili alla ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCominceranno, in linea con quanto previsto dal Piano Vaccinale e in accordo con l’Unità di Crisi della Regione della Campania, le vaccinazioni aiin carico all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Questa mattina è stato consegnato e riposto nell’ultra-freezer un vassoio di fiale Pfizer-BioNTech, per un totale di 1170 dosi, ed è stato già comunicato un ulteriore approvvigionamento per il6 aprile. Pertanto, l’Azienda, mentre sta ultimando le somministrazioni della seconda dose aiin dialisi, ai trapiantati di midollo, di rene e di fegato, ha già programmato di contattare, a partire da oggi, tutti gli altriad elevatatà – riconducibili alla ...

