"Ce ne andiamo". Uomini e Donne, la decisione spiazza tutti. Gianni Sperti, commosso, non riesce a trattenere le lacrime (Di lunedì 22 marzo 2021) Gemma Galgani ancora protagonista a Uomini e Donne. Al centro del dibattito, e delle accuse di Gianni Sperti e Tina Cipollari, sempre le frequentazioni della dama torinese. Dopo la rottura con Cataldo per Gemma si tratta di un momento molto turbolento condito dalle critiche di Giorgio Manetti. Gemma Galgani ammetterà di sentirsi sola dopo aver chiuso con Cataldo. Ma non è tutto, la dama ammetterà di aver mandato un messaggio a un suo ex, Maurizio, per ricucire con lui. Il cavaliere racconterà di aver chiamato la Galgani e la telefonata sarebbe durata oltre due ore. Maurizio a Uomini e Donne sottolineerà di essere ancora interessato a Gemma e i due dichiareranno di voler riprendere la loro conoscenza. Non è chiaro dove sfocerà questa frequentazione, finita male già settimane fa e che ...

