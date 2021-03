Caserta | 29enne arriva in ospedale con una profonda ferita alla testa e muore

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caserta 29enne

Minformo

I carabinieri della Compagnia diindagano sul decesso di un giovane di 29 anni che è giunto al pronto soccorso dell'ospedale diin condizioni gravissime, per poi morire. Il, che viveva con i genitori a pochi passi dall'ospedale, presentava una profonda lesione al capo, compatibile con una caduta. A portarlo al ...E' quanto accaduto al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di. Il giovane era in condizioni disperate. La vittima è un. Una vicenda al momento poco ...Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte di un 29enne giunto in gravi condizioni all’ospedale di Caserta. I magistrati hanno infatti disposto che sul corpo del giovane venga effettuato l’esame ...I carabinieri della Compagnia di Caserta indagano sul decesso di un giovane ... per poi morire. Il 29enne, che viveva con i genitori a pochi passi dall’ospedale, presentava una profonda lesione ...