Caffè Borbone al Teatro San Carlo | dopo la Scala arriva la partnership con il Massimo napoletano

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 22 marzo 2021) “Valorizzare i luoghi della cultura è uno dei capisaldi dell’impegno sociale di, tanto più significativo nel complesso contesto attuale, come sostegno a uno dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19: il, luogo dell’arte e della socialità per eccellenza”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’azienda nella quale si afferma che “vuole dare il proprio contributo ai teatri, in attesa che il pubblico possa tornare ad affacciarsi, accolto sia dalle note musicali sia da quelle aromatiche di un buon espresso di alta qualità, cremoso e prodotto con miscele altamente selezionate. Alla conferma come partner e fornitore ufficiale delalladi Milano per la stagione 2020-2021, si aggiungono così per ...