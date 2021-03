Bacca, gol da tre punti. André Silva come Haaland e in Spagna… Il weekend (e non solo) degli ex Serie A all’estero (Di lunedì 22 marzo 2021) tps titleEX Serie A/tps titleIn Francia, in Spagna, o magari in Inghilterra e Germania. Gli ex giocatori o allenatori di Serie A sono davvero ovunque e questo fine settimana o, in generale, in questi ultimi sette giorni, sono stati assoluti protagonisti con le rispettive squadre, qualcuno non solo in positivo...Andiamoli a scoprire… ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 marzo 2021) tps titleEXA/tps titleIn Francia, in Spagna, o magari in Inghilterra e Germania. Gli ex giocatori o allenatori diA sono davvero ovunque e questo fine settimana o, in generale, in questi ultimi sette giorni, sono stati assoluti protagonisti con le rispettive squadre, qualcuno nonin positivo...Andiamoli a scoprire… ITA Sport Press.

Advertising

ItaSportPress : Bacca, gol da tre punti. André Silva come Haaland e in Spagna... Il weekend (e non solo) degli ex Serie A all'ester… - redblackmirror1 : Oggi è tornato al gol carlos bacca anche, lo ricordo con affetto - sportli26181512 : Villarreal-Cadice 2-1: Successo casalingo del Villarreal sul Cadice. Nella ventottesima giornata della Liga spagnol… - pauvizcaino_ : BACCA DICIENDO QUE EL GOL NO ES SUYO SINO DE DIOS HAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHJAJAJAJA - AleDaPrato5 : @pennafausto5 @gumas75 ???? fissato con Bacca, preferiva Rodriguez...ogni gol preso, è colpa di Theo... -