Avvio di settimana poco mosso per Ftse MIb e spread (Di lunedì 22 marzo 2021) Avvio di settimana in sostanziale parità per le borse europee, sempre alle prese con le tempistiche della ripresa economica. Alla luce di un mix formato da campagne di vaccinazione che procedono a rilento, di nuove varianti del virus e di nuove restrizioni, il rischio concreto è che la normalizzazione richieda più tempo del previsto. Indicazioni positive arrivano dagli Stati Uniti, dove i listini a Wall Street hanno iniziato la settimana in positivo ed il rendimento del decennale è tornato sotto la fatidica soglia dell’1,7 per cento. In questo contesto, il nostro Ftse Mib ha chiuso la prima seduta della settimana a 24.262,84 (+0,26%) mentre dal fronte titoli di Stato la differenza tra il rendimento del nostro titolo a 10 anni e quello tedesco si è confermata a 96 punti base. La performance ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021)diin sostanziale parità per le borse europee, sempre alle prese con le tempistiche della ripresa economica. Alla luce di un mix formato da campagne di vaccinazione che procedono a rilento, di nuove varianti del virus e di nuove restrizioni, il rischio concreto è che la normalizzazione richieda più tempo del previsto. Indicazioni positive arrivano dagli Stati Uniti, dove i listini a Wall Street hanno iniziato lain positivo ed il rendimento del decennale è tornato sotto la fatidica soglia dell’1,7 per cento. In questo contesto, il nostroMib ha chiuso la prima seduta dellaa 24.262,84 (+0,26%) mentre dal fronte titoli di Stato la differenza tra il rendimento del nostro titolo a 10 anni e quello tedesco si è confermata a 96 punti base. La performance ...

