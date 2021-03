Arriva in ospedale con lesione alla testa e muore, indagano i carabinieri (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – I carabinieri della Compagnia di Caserta indagano sul decesso di un ragazzo di 29 anni che è giunto al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta in condizioni gravissime, per poi morire. Il 29enne, che viveva con i genitori a pochi passi dall’ospedale, presentava una profonda lesione al capo, compatibile con una caduta; a portarlo al nosocomio è stato il 118. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sul corpo del 29enne. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Idella Compagnia di Casertasul decesso di un ragazzo di 29 anni che è giunto al pronto soccorso dell’di Caserta in condizioni gravissime, per poi morire. Il 29enne, che viveva con i genitori a pochi passi dall’, presentava una profondaal capo, compatibile con una caduta; a portarlo al nosocomio è stato il 118. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sul corpo del 29enne. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

