Apple Iphone 13 Pro | video e scheda tecnica

(Di lunedì 22 marzo 2021) Undavvero dettagliato del nuovo13 Pro sta circolando in rete insieme alla. Come avevamo già segnalato,potrebbe introdurre il TouchID a schermo già con13 e questa è solo una delle tantissime novità mostrate da 4RMD. Nel suo interessantissimoconcept dell’13 Pro ha cercato di racchiudere tutti i rumor emersi in rete nelle scorse settimane. Per citare le parole dell’autore: “vi presento13 Pro (Max). 5G. A15 Bionic, il chip più veloce su uno smartphone. Scanner LiDAR. 6.1 “Super Retina XDR. Frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ProMotion. Display sempre attivo. Notch più piccolo. Face ID. Touch ...

Il 2021 salvo imprevisti vedrà il lancio dell'Apple iPhone 13, come ogni nuovo melafonino iniziano già ora a circolare sulla rete presunte informazioni e ...C&C, il più grande Apple Premium Reseller italiano, lancia Trade Up, il nuovo servizio, disponibile online e negli store del gruppo, che consente di avere sempre l'ultimo modello di iPhone, iPad o Mac ...