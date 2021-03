Allegri | “Cristiano Ronaldo o Messi? Uno è più grande e l’altro è più forte”

(Di lunedì 22 marzo 2021) Massimilianoha partecipato a ‘Sky Calcio Club’, programma di approfondimento calcistico targato Sky Sport. L’ex allenatore di Milan e Juventus ha risposto ai quesiti posti dai vari opinionisti in sala, durante la serata di domenica 21 marzo, tra i quali vi era il conduttore e giornalista Fabio Caressa. Sulla domanda relativa all’eterno confronto trae Lionel, stelle rispettivamente di Juventus e Barcellona,si è così pronunciato: “Sono due giocatori diversi, direi che uno è piùe uno è più“. In seguito, l’allenatore italiano ha specificato che la ‘Pulce’ sia tecnicamente superiore al portoghese, sebbene quest’ultimo sia piùe comunque un campione. SportFace.

Sui giocatori, una bella risposta di: 'Se scelgoRonaldo o Messi? Sono due giocatori diversi. Uno è più grande (CR7), uno è più forte (Messi). Su Haaland si può lavorare ...Se in questo momento ci fosse stato ancora, i bianconeri sarebbero in testa al campionato, ...principale sono i conti che adesso sono in rosso e la causa principale è lo stipendio di...Massimiliano Allegri ha partecipato a 'Sky Calcio Club', programma di approfondimento calcistico targato Sky Sport. L'ex allenatore di Milan e Juventus ha risposto ai quesiti posti dai vari opinionist ...SULLE ITALIANE FUORI DALL'EUROPA - "Quanto accaduto in Europa deve farci riflettere, serve equilibrio. Servirebbe mettere al centro il giocatore e lavorarci. La tattica serve, ma ce la mettiamo in Eur ...