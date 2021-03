Akash Kumar e i dubbi sugli “occhi di ghiaccio” Quanto costa cambiare colore degli occhi?

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ha fatto molto discuteredichiarato ieri durante la puntata di “Live – Non è la D’Urso”. Nel corso del programma condotto da Barbara D’Urso ci si è soffermati su uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi,, il modello dagli “di”. Proprio la straordinaria particolarità dei suoiè stata oggetto di discussione, dato che da tempo c’è chi sostiene chesi sia sottoposto ad un’operazione chirurgica per avere esattamente quel. In trasmissione è stata resa nota una lettera, inviata proprio a Barbara D’Urso da una ragazza, intenzionata a svelare il “mistero”. LEGGI ANCHE => Isola dei Famosi 2021: tutte le novità, i concorrenti e lo ...

Advertising

infoitcultura : Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar e il mistero degli occhi. La testimonianza dalla D'Urso: «Ritoccati chirurgicame… - blogtivvu : #Isola dei Famosi 2021, eliminato tra Akash Kumar e Angela Melillo: ecco cosa dicono i sondaggi - MelaniaAbate : Che quello non sia il vero colore degli occhi di Akash Kumar si capisce anche dalle foto. La sua pupilla è fissa. N… - BITCHYFit : Akash Kumar, la rivelazione di una sua compaesana: “A Verona lo conoscono tutti, aveva gli occhi nero ebano” - PasqualeMarro : Testimonianza choc su #AkashKumar: “Abbiamo tantissimi testimoni” -

Ultime Notizie dalla rete : Akash Kumar

Visconte Guglielmotti abbandona l'Isola dei Famosi/ "Demotivato, non sono in grado" Angela Melillo e, chi sarà eliminato? La prima risposta in arrivo all' Isola dei Famosi 2021 oggi sarà ...Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela Melillo edovrà lasciare Cayo Cochinos? Isola dei Famosi: orario e dove guardarla La seconda puntata de L'Isola dei Famosi 2021 va in onda ...Un personaggio ha già fatto molto scalpore, facendo parlare di sé. Stiamo parlando di Akash Kumar. Il sito ”VeryInutilPeople”, ha fatto notare come il ragazzo abbia cambiato, nel corso degli anni il ...Akash Kumar, l'intervista che lo inguaia: "L'Isola dei Famosi è trash" | SCOPRI Isola dei Famosi 2021: Andrea Cerioli è pronto alla sfida | SCOPRI La sfida per conquistare l’immunità sarà ...