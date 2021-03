Vitamina D: da prendere dopo i cinquant’anni per rinforzare le ginocchia (Di domenica 21 marzo 2021) Tutti quanti, passata una certa età, prima o poi soffriamo di qualche doloretto articolare. Per le donne questo significa molto spesso male alla schiena, ma per molti, sia donne che uomini, le prime fitte si sentono alle ginocchia. La Vitamina D: per le ginocchia e non solo L’apparato osteo-articolare è essenziale per la salute dell’intero organismo, ma è anche l’apparato che per primo subisce gli insulti dell’età che avanza. Le cause possono essere le più diverse: traumi, una postura scorretta, colpi di freddo, strappi muscolari, sforzi improvvisi e inconsulti, oppure troppo protratti nel tempo (si pensi ai lavori usuranti). A volte dipende semplicemente dal passare del tempo, che con noi umani è inesorabile. Per le donne, soprattutto, passati i 50 anni c’è un aumento del rischio di osteoporosi. Va detto però che qualcosa si può ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 21 marzo 2021) Tutti quanti, passata una certa età, prima o poi soffriamo di qualche doloretto articolare. Per le donne questo significa molto spesso male alla schiena, ma per molti, sia donne che uomini, le prime fitte si sentono alle. LaD: per lee non solo L’apparato osteo-articolare è essenziale per la salute dell’intero organismo, ma è anche l’apparato che per primo subisce gli insulti dell’età che avanza. Le cause possono essere le più diverse: traumi, una postura scorretta, colpi di freddo, strappi muscolari, sforzi improvvisi e inconsulti, oppure troppo protratti nel tempo (si pensi ai lavori usuranti). A volte dipende semplicemente dal passare del tempo, che con noi umani è inesorabile. Per le donne, soprattutto, passati i 50 anni c’è un aumento del rischio di osteoporosi. Va detto però che qualcosa si può ...

