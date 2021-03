Vaccini anti Covid, troppa differenza tra le Regioni. Ecco chi sta andando più lento e chi è invece è a buon punto (Di domenica 21 marzo 2021) La media nazionale delle somministrazioni potrà essere anche alta – come ha sottolineato lo stesso premier Draghi – ma la verità è che c’è troppa differenza tra le varie Regioni. Il distacco tra le prime in classifica e le ultime è troppo largo e quell’80% generale rischia di non raccontare tutta la verità. L’89,5% della Valle d’Aosta, prima in classifica per dosi di vaccino anti Covid somministrate, si scontra con il 68,1% della Sardegna, ultima della lista. L’ormai ex zona bianca guidata da Christian Solinas fa particolarmente male anche con la copertura degli ultraottantenni: solo il 2,6% ha completato il ciclo, contro il 38% della PA di Bolzano. Chi fa peggio Fanno particolarmente male anche la Calabria di Antonino Spirlì, al 69,4%, e la Liguria di Giovanni Toti, al 70,2%. Non brillano ... Leggi su open.online (Di domenica 21 marzo 2021) La media nazionale delle somministrazioni potrà essere anche alta – come ha sottolineato lo stesso premier Draghi – ma la verità è che c’ètra le varie. Il distacco tra le prime in classifica e le ultime è troppo largo e quell’80% generale rischia di non raccontare tutta la verità. L’89,5% della Valle d’Aosta, prima in classifica per dosi di vaccinosomministrate, si scontra con il 68,1% della Sardegna, ultima della lista. L’ormai ex zona bianca guidata da Christian Solinas fa particolarmente male anche con la copertura degli ultraottantenni: solo il 2,6% ha completato il ciclo, contro il 38% della PA di Bolzano. Chi fa peggio Fanno particolarmente male anche la Calabria di Antonino Spirlì, al 69,4%, e la Liguria di Giovanni Toti, al 70,2%. Non brillano ...

