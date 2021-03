Udinese-Lazio | Marusic che gol | è 1-0 VIDEO

(Di domenica 21 marzo 2021) E’ la stagione più positiva per Adam. L’esterno dellaha firmato il gol del vantaggio biancoceleste al 37? del match contro l’. Sugli sviluppi di un ‘velo’ di Luis Alberto,è rientrato sul destro e ha trovato l’angolo più lontano battendo Musso e due difensori friulani. Una grande rete, che fa il paio con quella siglata sul campo dell’Atalanta. E anche in quel caso la rete fu decisiva per il momentaneo 1-0. SportFace.

Pochi minuti e sarà. Per alimentare il sogno Champions League , la , oggi a Udine contro la squadra di Gotti, ha un solo risultato a disposizione. Servono i tre punti e Inzaghi se la ...19'pt Scintille in campo tra Marusic e Walace . Maresca richiama entrambi. 18'pt Scoperta la, e l'ha lo spazio per attaccare. Lo fa con lentezza però la squadra di Gotti . E i biancocelesti si salvano in corner. 16'pt Ben posizionato Llorente in mezzo all'area, l'attaccante ...Sulle corsie laterali spazio per Lazzari, nonostante non sia al meglio, a destra e Marusic a sinistra. Le probabili formazioni di Udinese-Lazio. Non dovrebbero esserci grossi sconvolgimenti di ...Luiz Felipe sostiene la Lazio, durante la gara contro l'Udinese. Il brasiliano, seppur lontano, non fa mancare il suo supporto ...