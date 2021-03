Udinese, Gotti: «Sconfitta? Ecco la nostra unica colpa» (Di domenica 21 marzo 2021) Al termine della Sconfitta interna maturata contro la Lazio, il tecnico bianconero Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese Tv Al termine della Sconfitta interna maturata contro la Lazio, il tecnico bianconero Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese Tv. Le sue parole DIFESA – «Secondo me non abbiamo nemmeno difeso male oggi, sia nell’occasione del gol che in tutte le altre situazioni, forse potevamo fare meglio nella gestione della palla. Per come venivano a prenderci sicuramente potevamo più in difficoltà e gestire meglio i tempi di gioco, loro poi sono stati molto bravi anche a trovare il vantaggio prima della fine del primo tempo. Poi dall’inizio del secondo tempo la partita ha preso un’altra direzione ed era evidente che rispetto alla prima frazione si trattasse di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Al termine dellainterna maturata contro la Lazio, il tecnico bianconero Lucaha parlato ai microfoni diTv Al termine dellainterna maturata contro la Lazio, il tecnico bianconero Lucaha parlato ai microfoni diTv. Le sue parole DIFESA – «Secondo me non abbiamo nemmeno difeso male oggi, sia nell’occasione del gol che in tutte le altre situazioni, forse potevamo fare meglio nella gestione della palla. Per come venivano a prenderci sicuramente potevamo più in difficoltà e gestire meglio i tempi di gioco, loro poi sono stati molto bravi anche a trovare il vantaggio prima della fine del primo tempo. Poi dall’inizio del secondo tempo la partita ha preso un’altra direzione ed era evidente che rispetto alla prima frazione si trattasse di ...

